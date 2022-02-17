Компания AMD выпустила очередной графический драйвер Adrenalin версии 22.2.2, было бы забавно увидеть выпуск 22 февраля, но компания решила обрадовать владельцев графических ускорителей Radeon RX раньше, а обрадовать есть чем. Драйвер существенно увеличивает производительность мобильных платформ AMD с процессорами Ryzen серии 5000 и видеокартами Radeon RX серии 6000. Среди примеров, которые приводит компания, прирост достигает 24%. Этого удалось достичь за счёт доработок в технологии Smart Access Memory (SAM). К сожалению, не уточняется, получат ли какое-либо ускорение другие конфигурации.
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Озвученный выше максимальный прирост производительности соответствует игре Assassin's Creed Valhalla, запущенной в разрешении 1080p на платформе с Ryzen 9 5900HX и Radeon RX 6800M. Эта же конфигурация существенно стала быстрее в Borderlands 3 и Cyberpunk 2077. Также приводятся данные для связки Ryzen 7 5800H и Radeon RX 6600M, в этом случае прирост достигает 23% в Battlefield 5, также производительность повышается от 11% до 18% в таких играх, как Fortnite, Gears 5, F1 2021. Из остальных игровых нововведений — добавлена поддержка Total War: Warhammer III. Больше подробностей можно увидеть на странице примечаний к выпуску.