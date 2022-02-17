Информация приводится для конфигураций с процессорами Ryzen серии 5000 и видеокартами Radeon RX серии 6000M.

Компания AMD выпустила очередной графический драйвер Adrenalin версии 22.2.2, было бы забавно увидеть выпуск 22 февраля, но компания решила обрадовать владельцев графических ускорителей Radeon RX раньше, а обрадовать есть чем. Драйвер существенно увеличивает производительность мобильных платформ AMD с процессорами Ryzen серии 5000 и видеокартами Radeon RX серии 6000. Среди примеров, которые приводит компания, прирост достигает 24%. Этого удалось достичь за счёт доработок в технологии Smart Access Memory (SAM). К сожалению, не уточняется, получат ли какое-либо ускорение другие конфигурации.

реклама

Озвученный выше максимальный прирост производительности соответствует игре Assassin's Creed Valhalla, запущенной в разрешении 1080p на платформе с Ryzen 9 5900HX и Radeon RX 6800M. Эта же конфигурация существенно стала быстрее в Borderlands 3 и Cyberpunk 2077. Также приводятся данные для связки Ryzen 7 5800H и Radeon RX 6600M, в этом случае прирост достигает 23% в Battlefield 5, также производительность повышается от 11% до 18% в таких играх, как Fortnite, Gears 5, F1 2021. Из остальных игровых нововведений — добавлена поддержка Total War: Warhammer III. Больше подробностей можно увидеть на странице примечаний к выпуску.