Решение может получить 4 вычислительных блока и стать аналогом Vega 3.

По слухам, в новой линейке настольных процессоров AMD Ryzen на базе архитектуры Zen 4 большинство моделей может получить интегрированную графику на базе архитектуры RDNA 2, вероятно, это будет вариант, предназначенный только для решения базовых задач. Twitter блогер @KOMACHI_ENSAKA предполагает, что базовая конфигурация встроенной графики в следующем поколении процессоров Ryzen 7000 может состоять из 2 блоков WGP (Workgroup Processor), 4 вычислительных блоков CU (Compute Unit) и 256 потоковых процессоров. Значение возможной частоты графического ядра блогер заметил в коде обновлений Linux — 1100 МГц.

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Как отмечает VideoCardz, производительность такого решения в операциях FP32 приблизительно равна 0,5 Тфлопс, для сравнения ресурс приводит показатели встроенного графического ядра портативной игровой консоли Steam Deck — 1,6 Тфлопс. Но лучше сравнить производительность с предполагаемым аналогом в лице Vega 3, этот вариант в AMD Athlon 3000G обладает близкой производительностью, около 0,42 Тфлопс. Вполне вероятно, что компания может быть нацелена на такой уровень производительности для большинства моделей, а более производительные варианты продолжат выпускать в отдельной линейке G.