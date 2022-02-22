Ситуация с новыми переходниками становится всё более запутанной.

В этом году ожидается выход видеокарт с поддержкой интерфейса PCIe 5-го поколения, для них разработан новый стандарт кабелей и разъёмов питания PCI-SIG 12VHPWR. По числу контактов эти кабели могут называть 16- или 12+4-контактными, последнее, вероятно, более правильный вариант, поскольку питающих контактов у нового разъёма 12, а дополнительные 4 нужны для специальных сигнальных линий, проще говоря, контроля и управления. Такой кабель способен передавать до 600 Вт мощности, но при отсутствии 4-х сигнальных контактов — до 450. В пресс-релизе нового блока питания компании GIGABYTE UD1000GM говорится, что при отсутствии нового разъёма, потребуется переходник с трёх 8- на один 16-контактный разъём.

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Полной ясности в совместимости и пределах передаваемой мощности через переходники пока нет и причиной тому сигнальные контакты, непонятно, как они будут реализованы через переходник. Как отмечает VideoCardz, компания GIGABYTE впервые упоминает о тройном переходнике с 8- на 16-контактный разъём. На данный момент нужно ожидать появления полных спецификаций новых блоков питания, может быть, тогда ситуация прояснится.

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К слову, ещё в конце прошлого года на китайском форуме ChipHell появилась фотография предполагаемого переходника с трёх 8-контактных разъёмов. К сожалению, один из концов скрыт, поэтому неизвестно, реальный ли это прототип или результат чьей-то самодеятельности. Вполне вероятно, что похожее решение появится в комплекте с будущими видеокартами.