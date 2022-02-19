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Intel Arc Alchemist становится лучше — видеокарта уже догоняет NVIDIA GeForce RTX 2070 в Geekbench
В конце прошлого года флагманская модель могла приблизиться только к RTX 2060.
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Флагманскую настольную видеокарту Intel Arc Alchemist заметили в Geekbench (Twitter @BenchLeaks), тестирование в OpenCL показывает, что модель продолжает наращивать производительность и с оценкой 85448 баллов уже приближается к NVIDIA GeForce RTX 2070. Сравнительно недавно, осенью прошлого года, результаты были хуже, тогда видеокарта могла конкурировать с RTX 2060, набирая около 69000 баллов. Очевидно, что в лабораториях Intel продолжается усердная работа, остаётся надеяться, что к запуску во втором квартале настольные игровые видеокарты будут готовы. Стоит отметить, что с прошлого тестирования на 300 МГц увеличилась пиковая частота графического процессора, она достигала 2400 МГц.

Источник: Geekbench

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По предварительной информации, графический процессор флагманской видеокарты Intel Arc Alchemist объединит 32 ядра Xe Core, которые содержат в общей совокупности 4096 шейдерных процессоров. Также Xe Core содержат блоки для работы с матричными операциями, нужные технологии масштабирования XeSS, и блоки для аппаратного ускорения операций трассировки лучей. Памяти, по слухам, будет 16 ГБ с 256-битным интерфейсом.

Источник: Geekbench
#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist #тесты не тесты
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