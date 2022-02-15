Ранее поддерживалось только четыре, что подтверждалось различными снимками инженерных образцов.

Неустанно следящий за обновлениями драйверов Linux ресурс Phoronix обнаружил очередные изменения, внесённые в код графического драйвера Intel для будущих видеокарт Arc Alchemist. На этот раз изменилось количество поддерживаемых дисплеев, если раньше максимальное их число было равно четырём, то теперь поддерживается пять. Современные флагманы NVIDIA и AMD могут похвастаться четырьмя видеовыходами, так что, если Intel действительно реализует поддержку пяти дисплеев, это будет преимуществом над конкурентом. Ранее ресурс также сообщал, что видеокарты Intel будут поддерживать DisplayPort версии 2.0.

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Это изменение вызывает интерес ещё и тем, что появившиеся ранее фотографии инженерного образца предполагаемой флагманской видеокарты Intel Arc Alchemist демонстрировали наличие только четырёх видеовыходов, один из них HDMI, а остальные DisplayPort. Возможно, флагманскую видеокарту мы до сих пор не видели, как уже отмечалось, на это намекают и некоторые элементы в конструкции инженерного образца, например, пространство для дополнительных контактов питания.