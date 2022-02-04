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Образец видеокарты Intel Arc Alchemist снова отметился на фотографиях
Теперь образец можно рассмотреть поближе.
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В сети появились фотографии ещё одного инженерного образца видеокарты Intel Arc Alchemist, на опубликованных ресурсом VideoCardz снимках присутствует уже знакомый многим вариант — в таком же исполнении видеокарта ранее появлялась на YouTube канале инсайдера Moore’s Law Is Dead.

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С фронтальной стороны изменений не так много, тот же кожух системы охлаждения с двумя вентиляторами, только изменился цвет. Конструкция радиатора не видна, но похоже, что кардинальных изменений также нет, в прошлый раз радиатор был чёрным. В отверстии под вентилятор можно разглядеть светлое кольцо, возможно, там встроена одноцветная синяя подсветка, наподобие той, что используется в боксовых кулерах с новыми процессорами Intel Core i9. На первом снимке видны и видеовыходы, здесь есть три DisplayPort и один HDMI. Кажется, что расцветка на фотографиях Moore’s Law Is Dead должна соответствовать финальному варианту, а в данном случае представлен неокрашенный образец.

Источник: VideoCardz

На втором фото можно рассмотреть видеокарту с обратной стороны, по сравнению с фотографиями Moore’s Law Is Dead также не заметно значительных изменений в печатной плате. Вероятно, это один из флагманов. Плата предусматривает установку восьми чипов памяти, скорее всего, перед нами вариант на 16 ГБ или урезанный, на 12 ГБ. Хотя возможна и большая степень унификации печатной платы для моделей и с 8 ГБ памяти. На то, что это не самый производительный вариант, может указывать наличие 6- и 8-и контактного разъёмов дополнительного питания, когда плата поддерживает два 8-контактных.

Источник: YouTube, Moore's Law Is Dead
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Отсутствие задней пластины открывает вид на часть радиатора, который выходит за пределы печатной платы – привычное на сегодняшний день решение. Наверняка этот сегмент будет накрыт пластиной с прорезями, чтобы воздух проходил сквозь кожух. Видны четыре тепловые трубки.

#intel #видеокарты #intel arc alchemist
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