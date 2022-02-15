Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
DMC представит новый электрический DeLorean в этом году — появился первый тизер
Культовый автомобиль из «Назад в будущее» возвращается.
анонсы и реклама
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-23% за день на RTX 3070 Gigabyte
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

В прошлом году американская компания DeLorean Motor Company (DMC), владеющая торговой маркой DMC, получила разрешение на производство автомобилей. Вот только получала она его очень долго, несколько лет, за это время разработки компании устарели, а штат инженеров поредел. Однако DMC это не останавливает, она хочет возродить культовый автомобиль DMC-12. Если ранее предполагалось, что он будет использовать мощный двигатель внутреннего сгорания (ДВС), то теперь спорткар планируют сделать электрическим, в соответствии с глобальными планами электрификации транспорта и отказа от ДВС.

реклама

Недавно в Twitter компании заметили первый тизер нового DeLorean, работа над автомобилем подтверждается. Электрический, он даже больше будет похож на версию из фильмов «Назад в будущее», благодаря которым марка и стала культовой. Традиционно, тизер не раскрывает практически никаких подробностей о технических характеристиках, но можно увидеть очертания кузова и логотип, который был зарегистрирован только на прошлой неделе, отмечает ресурс Drive Tesla Canada. Также в сообщении указано, что премьера нового DeLorean состоится в этом году.

#электромобили #delorean
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Байден считает, что Китай лидирует в гонке по производству электромобилей, но Маск с этим не согласен
Солнечный электромобиль Lightyear One на скорости 130 км/час проехал 400 км на одном заряде
Продажи электромобилей на глобальном рынке в 2021 году выросли в два раза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Экс-разработчик Warcraft считает, что после сделки Activision Blizzard с Microsoft вероятность выпуска Warcraft IV повысилась
23
Можно ли купить геймерскую видеокарту за 2000 рублей – GeForce GTX 275 vs 11 игр в тесте WG
50
Известный майнер вместо видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в посылке получил пакет с землёй
60
Нейроинтерфейсы Илона Маска причиняют "невыносимые страдания" подопытным обезьянам
55
Биткоин начал неделю с небольшого падения на фоне слухов о запрете майнинга Proof of Work в ЕС
38
В Госдуме РФ предложили ввести криптоамнистию, а в США отменят налоговую отчётность для майнеров
19
GeForce GTX 1080 после майнинга vs GeForce RTX 3050 из магазина – оптимальный выбор по тестам Bk
39
Состоялся релиз цензурированной версии эротического хоррора Lust from Beyond
6
Процессоры AMD Ryzen 7000 (Zen 4) получат ощутимый прирост IPC и увеличение частоты — инсайд
87
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – геймерские модели NVIDIA и AMD со скидками до 33%
19
Создатель мемной криптовалюты Shibnobi вывел $3 млн и оставил держателей и инвесторов без денег
11
Белый хакер нашёл уязвимость в сети Ethereum, позволяющую клонировать монеты без ограничений
14
В коде Ethereum нашли критическую уязвимость, позволяющую создавать неограниченное количество монет
11
Вьетнамцы построили рабочую модель Bugatti Chiron из глины и подручных материалов и прокатились на ней по городу
12
Нурмагомедов принял участие в первом в истории бою в метавселенной
16
С 1 марта смартфоны и ноутбуки в магазинах РФ могут подорожать из-за появления новой маркировки
18
Утилита для создания MultiBoot дисков Ventoy теперь может загружать образы с локальных накопителей
4
Илон Маск получил звание академика за вклад в технологии и ракетостроение
22
NVIDIA выпустит GeForce RTX 3050 с 4 Гб памяти и урезанной версией мобильного GPU GA107 за $199
22
Вице-премьер РФ: в ближайшие 8 лет Россия должна стать лидером на мировом рынке электроники
58

Популярные статьи

О новой соц. сети Павла Дурова на криптовалюте TON и возможности на этом заработать
56
ATI/AMD vs Nvidia - нелегкий выбор лучшего производителя видеокарт. Немного "диванной" аналитики
136
Российские процессоры-кентавры «Мультикор» - разбираемся, на что они способны и где применяются
31
Выбираем кресло для работы за компьютером и игр вместе с AeroCool
26
Hellgate: London - краткий обзор игры
14
Большая распродажа лицензий на Windows и Microsoft Office со скидками до 62%
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
6
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
10
Мои впечатления от игры Driver San Francisco. Часть четвертая заключительная
+

Сейчас обсуждают

The_Chief
14:40
Звучит, как признание на собрании общества анонимных девопсов.
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
The_Chief
14:39
Изучите хотя бы, что такое shapshots. В них никакой крипто-гений не пролезет, они по сети вообще не видны.
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
Kira625
14:38
Вот, что значит досконально разбираться в теме. ;) После перехода на PoS не то, что выгодно, а невозможно будет майнить ни на каком оборудовании.
Эфир подорожает до $6500 после перехода на PoS и до $50 788 к концу десятилетия – аналитики AFF
Александр Фомин
14:37
В "скворечнике" не надо воду греть, колодцы бурить, канализацию очищать, снег убирать и т.д.
Цены на видеокарты Radeon RX 6000 и GeForce RTX 3000 в Европе упали на 20 процентов
Виталий Shokerxxx
14:37
шиша ты балбес.. вроде была недавно статья и ты ее читал https://overclockers.ru/blog/jungleweb/show/62898/bezopasnost-v-seti-ischem-obidchika низя ничаго писать а то приедут и по репе настучат.. http...
Цены на видеокарты Radeon RX 6000 и GeForce RTX 3000 в Европе упали на 20 процентов
Серёга Дзен
14:37
6. "Тайваньской компании TSMS." - автор может подсказать как расшифровывается TSMS? Я подскажу Taiwan Short Message Service. Очевидно же.
Российские процессоры-кентавры «Мультикор» - разбираемся, на что они способны и где применяются
KAA
14:35
Кто-то собирает один системник в несколько лет. Вот мне немало пришлось смотреть как в инструкцию к материнке, так и в нструкцию к корпусу или кулеру.
MSI больше не будет комплектовать материнские платы бумажной документацией
KAA
14:33
Как минимум нужно смотреть, куда какие провода подключать, да и вопросы всякие всплывают. Вот материнка уже в системнике, инструкция нужна перед носом. А смартфоны, кому удобны, кому нет. Я их на дух ...
MSI больше не будет комплектовать материнские платы бумажной документацией
terenty79
14:32
такой же как и во всех прочих блогерских достиениях на ютубе или ликедлине.
Android 13 сможет загружать Windows 11 в виртуальной машине
Виталий Shokerxxx
14:32
блин у меня были.. и на корале 2 дуве.. на асусе 5б.патом z68 на 3770.. гнилобайт и на 6700 скулейке на ддру3.. асуся 170z pro.. и рязань 370 x гнилобайт может \ ложит? или просто повезло что не укра...
MSI больше не будет комплектовать материнские платы бумажной документацией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем