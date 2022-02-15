Культовый автомобиль из «Назад в будущее» возвращается.

В прошлом году американская компания DeLorean Motor Company (DMC), владеющая торговой маркой DMC, получила разрешение на производство автомобилей. Вот только получала она его очень долго, несколько лет, за это время разработки компании устарели, а штат инженеров поредел. Однако DMC это не останавливает, она хочет возродить культовый автомобиль DMC-12. Если ранее предполагалось, что он будет использовать мощный двигатель внутреннего сгорания (ДВС), то теперь спорткар планируют сделать электрическим, в соответствии с глобальными планами электрификации транспорта и отказа от ДВС.

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Недавно в Twitter компании заметили первый тизер нового DeLorean, работа над автомобилем подтверждается. Электрический, он даже больше будет похож на версию из фильмов «Назад в будущее», благодаря которым марка и стала культовой. Традиционно, тизер не раскрывает практически никаких подробностей о технических характеристиках, но можно увидеть очертания кузова и логотип, который был зарегистрирован только на прошлой неделе, отмечает ресурс Drive Tesla Canada. Также в сообщении указано, что премьера нового DeLorean состоится в этом году.