Культовый DeLorean DMC-12 планируют возродить полностью электрическим
Культовый автомобиль DeLorean DMC-12, известный многим по научно-фантастической франшизе «Назад в будущее» может возродиться уже в ближайшие годы, намекает официальное сообщение компании DMC.
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Новости о возрождении DeLorean появлялись и ранее, компания DMC осуществляла обслуживание старых автомобилей и производила их по эксклюзивным заказам, пытаясь с 2015 года урегулировать с Национальным управлением безопасности дорожного движения США правила для производства автомобилей небольшими партиями. Разрешающее постановление было принято только недавно.
Это стало неожиданностью для DMC, компания отмечает, что потеряла ряд сотрудников, которые успели сменить место работы или уйти на пенсию, а также связь с рядом поставщиков. Многие разработки уже устарели, например обновленный двигатель 2015 года уже не отвечает ряду норм и требований.
Но компания не собирается упускать наконец-то появившиеся возможности. В условиях растущей популярности электромобилей, DMC допускает, что новый DeLorean DMC-12 будет полностью электрическим. Несмотря на свою старость, автомобиль до сих пор выглядит футуристично и его дизайн уж точно не хуже Cybertruck от Tesla.
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