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Культовый автомобиль DeLorean DMC-12, известный многим по научно-фантастической франшизе «Назад в будущее» может возродиться уже в ближайшие годы, намекает официальное сообщение компании DMC.

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Новости о возрождении DeLorean появлялись и ранее, компания DMC осуществляла обслуживание старых автомобилей и производила их по эксклюзивным заказам, пытаясь с 2015 года урегулировать с Национальным управлением безопасности дорожного движения США правила для производства автомобилей небольшими партиями. Разрешающее постановление было принято только недавно.

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Это стало неожиданностью для DMC, компания отмечает, что потеряла ряд сотрудников, которые успели сменить место работы или уйти на пенсию, а также связь с рядом поставщиков. Многие разработки уже устарели, например обновленный двигатель 2015 года уже не отвечает ряду норм и требований.

Но компания не собирается упускать наконец-то появившиеся возможности. В условиях растущей популярности электромобилей, DMC допускает, что новый DeLorean DMC-12 будет полностью электрическим. Несмотря на свою старость, автомобиль до сих пор выглядит футуристично и его дизайн уж точно не хуже Cybertruck от Tesla.