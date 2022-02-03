Но что нас ожидает с доступностью и уровнем цен?

В стенограмме разговора генерального директора AMD Лизы Су (англ. Lisa Su) ресурс PCGamer отметил несколько важных моментов, некоторые из них интересны и для рядового потребителя. Во-первых, обнадёживают заявления о больших инвестициях в производственные мощности и серьёзной работе над цепочкой поставок. Наверняка это многие хотели бы услышать, ведь с доступностью видеокарт сейчас дела обстоят не так хорошо. Компания подтверждает, что её целью является удовлетворение спроса. Во-вторых, в очередной раз подтверждается, что выпуск нового поколения процессоров Zen 4 и видеокарт RDNA 3 запланирован на этот год. Как отмечает VideoCardz, впервые поклонники компании имеют шансы собрать производительную систему, используя только новейшие компоненты AMD.

реклама «Что касается 2022 года. Спрос на нашу продукцию очень высок, и мы рассчитываем на еще один год значительного роста и увеличения доли по мере расширения наших текущих продуктов и запуска следующей линейки процессоров Zen 4 и графических процессоров RDNA 3. Мы также сделали значительные инвестиции для обеспечения мощностей, необходимых для поддержки нашего роста в 2022 году и в последующие годы». — Лиза Су, генеральный директор AMD (Seeking Alpha)

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Однако специалисты PCGamer обратили внимание и на другое заявление: «…и мы продолжим обеспечивать соответствие между продажей и реализацией, чтобы не допустить накопления запасов в бизнесе». Поэтому не стоит надеяться на резкое наполнение рынка видеокартами и снижение цен, отмечают журналисты, продавцы могут долгое время удерживать их на высоком уровне. Криптопохмелье может скорректировать поставки новых моделей, в случае, если переход Ethereum на модель PoS и состояние криптовалютного рынка склонят майнеров к ликвидации ферм. Если же рынок криптовалют будет на высоте, то майнеры найдут новые PoW монеты, продолжая оказывать влияние на доступность и цены видеокарт.