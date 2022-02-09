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В новом диспетчере задач Windows 11 появится больше функций
Похоже, Microsoft не ограничится редизайном.
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Недавно в сборках Windows 11 для разработчиков обнаружили интересные изменения в диспетчере задач, Microsoft упорно работает над редизайном всех стандартных приложений и элементов операционной системы в стиле Fluent Design, поэтому в конечном итоге привычный интерфейс изменится и произойдет это, вероятно, в ближайшем будущем. Ранее отмечалось, что ключевой набор функций диспетчера задач сохранился, однако изменилась его структура с появлением вертикального меню. В целом окно и элементы стали больше, как оказалось, неспроста, похоже, что изменения в диспетчере задач все-таки не ограничатся дизайном и разработчики добавят больше функций.

Источник: Twitter @FireCubeStudios

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Как сообщает ресурс Neowin, автор прошлой находки, Twitter блогер @FireCubeStudios, заметил в свежей сборке Windows 11 версии 22543 на канале разработчиков очередные изменения. На начальной странице диспетчера задач появились новые разделы, можно ознакомиться с состоянием приложений (App Health), состоянием батареи (Battery Health) и приложениями, находящимися в автозагрузке. Также пользователя ожидают уведомления о возможных проблемах, возможно, здесь же будет реализовано их быстрое исправление. Ожидается, что в будущем появится ещё больше новых разделов, а диспетчер задач станет гораздо более продвинутым инструментом для управления операционной системой и отслеживания состояния программных и аппаратных компонентов.

#microsoft #windows #windows 11 #операционные системы #обновления
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