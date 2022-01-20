Дизайн точно изменится, а вот набор функций может остаться прежним.

Microsoft работает над изменением дизайна диспетчера задач в Windows 11, новую версию обнаружили в предварительной сборке под номером 22538, хотя в листинге изменений никаких намеков на новый диспетчер задач нет. Как сообщает XDA-Developers, новая версия была переработана, чтобы соответствовать единому стилю Fluent Design новой операционной системы Microsoft. На первый взгляд, первоначальный набор функций не изменился, но в угоду дизайнерским изыскам диспетчер стал занимать больше пространства на экране, в основном из-за изменения компактной панели с вкладками на вертикальное меню, а также увеличения отступов в списке запущенных процессов. Сообщается, что интерфейс будет доступен в светлом и темном режиме.

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The Verge отмечает, что новый диспетчер задач обнаружил Гюстав Монс (Gustave Monce), известный экспериментами по запуску операционных систем Windows на различных смартфонах. По информации энтузиаста, новый диспетчер задач пока далек от завершения, работа над интерфейсом продолжается, что видно по снимкам, а судя по отзывам, стабильность работы также далека от идеала. На данный момент неизвестно, когда будет готова финальная версия.