С новой версией программы разница во времени кодирования может превышать 10 раз.

Компания Adobe объявила об обновлении видеоредактора Premiere Pro до версии 22.2, обновление затронуло главные инструменты редактирования и существенно повысило скорость работы. Так компания отмечает улучшения в Remix, инструменте синхронизации аудио и видео на базе искусственного интеллекта, а также в инструменте Speech to Text, который теперь позволяет транскрибировать текст до 3 раз быстрее на системах с процессорами Intel Core i9 и Apple M1.

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Пожалуй, наибольшее впечатление производит ускорение 10-битного кодирования HEVC с форматом цветовой субдискретизации 4:2:0. Так в версиях приложения для Windows, на системах с графикой Intel и NVIDIA, разработчики говорят об ускорении кодирования до 10 раз. На диаграммах Adobe приводится более точная информация, так ресурс VideoCardz отмечает, что Quadro RTX 5000 как минимум в четыре раза быстрее справляется с кодированием в формате 4K (UHD Complex), а ноутбук на базе платформы Intel Tiger Lake с процессором i7-1165G7 и встроенной графикой Xe-LP (Iris Xe) быстрее от 8 до 13 раз в форматах UHD Complex и HD Simple.

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Остаётся только поздравить создателей контента, владеющих системами на базе поддерживаемого оборудования. Можно отметить, что ранее владельцы профессиональных видеокарт NVIDIA получили существенный прирост производительности в новой версии программы для трёхмерного моделирования Blender.