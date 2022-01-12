Поддержка новейших процессоров на первых платах платформы AM4 продолжает разворачиваться.

На прошлой неделе появилось подтверждение, что компания AMD ведет работу над обеспечением поддержки современных процессоров Ryzen материнскими платами на базе чипсетов 300-серии, первых представителей платформы AM4. Некоторые производители уже выпустили обновленные версии BIOS для бюджетных вариантов начального класса A320, при этом платы на чипсетах классом выше новой прошивки не получили, что вызвало у многих недоумение. Это может объясняться большей сложностью решений B350 и X370, необходимостью более тщательного тестирования плат на их основе — на это намекала и AMD.

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Но время идет, ситуация на рынке меняется и похоже, что у нас есть новости о первом производителе, который готов с позволения AMD предоставить BIOS для поддержки процессоров Zen 3 на своих платах X370. Это компания ASRock, которая выпустила первое обновление прошивки для материнской платы X370 Pro4. Об этом сообщил энтузиаст, известный в Twitter под псевдонимом @KOMACHI_ENSAKA. Блогер проверил и подтвердил наличие поддержки процессоров семейства Vermeer в коде System Management Unit. Соответствующие процессоры также присутствуют в списке совместимых на сайте ASRock.