На прошлой неделе появилось подтверждение, что компания AMD ведет работу над обеспечением поддержки современных процессоров Ryzen материнскими платами на базе чипсетов 300-серии, первых представителей платформы AM4. Некоторые производители уже выпустили обновленные версии BIOS для бюджетных вариантов начального класса A320, при этом платы на чипсетах классом выше новой прошивки не получили, что вызвало у многих недоумение. Это может объясняться большей сложностью решений B350 и X370, необходимостью более тщательного тестирования плат на их основе — на это намекала и AMD.
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Но время идет, ситуация на рынке меняется и похоже, что у нас есть новости о первом производителе, который готов с позволения AMD предоставить BIOS для поддержки процессоров Zen 3 на своих платах X370. Это компания ASRock, которая выпустила первое обновление прошивки для материнской платы X370 Pro4. Об этом сообщил энтузиаст, известный в Twitter под псевдонимом @KOMACHI_ENSAKA. Блогер проверил и подтвердил наличие поддержки процессоров семейства Vermeer в коде System Management Unit. Соответствующие процессоры также присутствуют в списке совместимых на сайте ASRock.