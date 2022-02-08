Видеокарты Intel должны будут отлично работать в Linux.

Похоже, инженеры Intel вовсю работают над тем, чтобы их грядущие графические ускорители Arc Alchemist отлично работали на операционных системах Linux и поддерживали все технологии открытого графического API Vulkan. Стало известно, что спустя несколько месяцев команда Intel подготовила необходимые изменения для работы с расширением Vulkan для трассировки лучей VK_KHR_ray_tracing_pipeline и VK_KHR_ray_query, сообщает ресурс Phoronix, отмечая, что эти изменения должны появиться в драйвере с открытым исходным кодом Mesa 22.1 во втором квартале этого года.

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Поддержка трассировки лучей, независимой от решений конкретного производителя, появилась в графическом API Vulkan в конце 2020 года. Реализация поддерживается современными видеокартами NVIDIA GeForce RTX и AMD Radeon RX на базе архитектуры RDNA 2, но предпринимаются попытки реализовать трассировку лучей и на более старых адаптерах. Что касается видеокарт Intel Arc Alchemist, они будут поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей за счёт наличия в графических процессорах специальных блоков. Появиться видеокарты должны в первом квартале, но есть предположения, что запуск линейки растянется и на второй квартал.