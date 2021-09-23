В графическую библиотеку Mesa внедряют поддержку трассировки лучей для старых видеокарт Radeon
На этой неделе в репозитории графической библиотеки с открытым исходным кодом Mesa 21.3 для Linux был открыт запрос на слияние с изменениями, которые обеспечат работу трассировки лучей на старых поколениях видеокарт AMD Radeon (Navi, Vega, Polaris и других) с Vulkan-драйвером RADV. Запрос открыл Джошуа Эштон, также известный работой над DXVK и другими графическими проектами для Valve, сообщает Phoronix.
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Как подчеркивает ресурс, пока реализация драйвера недостаточно хороша даже для видеокарт на базе архитектуры RDNA2, поэтому надеяться на стабильную работу и хорошую производительность в случае со старыми видеокартами не стоит. По крайней мере получится запускать игры с трассировкой лучей — это уже подтвердил один из энтузиастов, проверив работу Quake 2 RTX на Navi10.
Ранее Джошуа Эштон в своем блоге писал, что планирует эмулировать на шейдерных блоках графических процессоров предыдущих поколений выполнение присущих новому поколению инструкций bvh_intersect_ray, bvh64_intersect_ray и других, необходимых для расчетов, связанных с трассировкой лучей. Тогда специалист заявил, что не видит в этом проблемы, но вопрос о производительности пока остается открытым.
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