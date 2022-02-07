Это позволит полноценно использовать игровую консоль с другими дистрибутивами.

Игровая консоль Steam Deck будет использовать операционную систему SteamOS 3 на базе Arch Linux. Но дистрибутивов Linux великое множество, у пользователей могут быть свои предпочтения, и несмотря на явные преимущества SteamOS, каждый волен установить другой, более привычный дистрибутив. Но что с поддержкой оборудования? Как намекают GamingOnLinux и Phoronix, сложностей с этим не возникнет, поскольку все необходимые изменения для поддержки Steam Deck будут внесены в ядро Linux.

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Так в списке новых изменений ядра внедрение драйверов платформы для поддержки оборудования Steam Deck и различных низкоуровневых API. В том числе, изменения направлены на возможность управления скоростью вращения вентилятора системы охлаждения, отслеживания температуры аккумулятора, поддержку различных управляющих элементов, в том числе, связанных с дисплеем, уведомлений о событиях разъёма USB Type-C и т.д. Предполагается, что изменения добавят в ядро версии 5.18.

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Открытый исходный код Linux дает Valve большие преимущества в настройке Steam Deck. Интересно, как все будет работать на Windows. Компания не отрицала возможности установки операционных систем этого семейства, но подробной информации о поддержке столь сложного и уникального устройства пока нет.