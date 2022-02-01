Это должно позволить использовать масштабирование AMD FidelityFX Super Resolution в любой игре.

На мероприятии Steamworks: Steam Deck Development, которое компания Valve провела в ноябре прошлого года, стало известно о намерениях встроить прямо в операционную систему SteamOS 3.0 технологию масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Это должно позволить использовать масштабирование практически в любой игре, независимо от поддержки. Сегодня стало известно, что эта реализация готова и интегрирована в Gamescope — композитор SteamOS, который работает поверх Wayland. О находке сообщил ресурс Phoronix, соответствующие изменения были накануне внесены в GitHub репозиторий Gamescope.

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Как объясняет GamingOnLinux, возможности Gamescope для управления выводом изображения достаточно разнообразны, можно управлять виртуальным дисплеем, менять разрешение, частоту обновления, частоту кадров и многое другое. Возможно, в играх, где поддержка FSR не встроена, Gamescope будет промежуточным звеном для масштабирования изображения. Также отмечается, что реализована поддержка не только масштабирования, но и резкости.