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Видеокарта Intel Arc A370M в тесте SiSoftware расположилась между NVIDIA RTX 3050 и её Ti версией
Младшее решение Intel старается не отставать от аналогов конкурента.
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В базе данных SiSoftware отметилась дискретная мобильная видеокарта Intel Arc A370M, сообщает Twitter блогер @TUM_APISAK. Это младшее решение, которое является аналогом настольной модели A380, но, как минимум, оснащается более простой подсистемой памяти. Спецификации в базе данных SiSoftware могут определяться неверно, так явной ошибкой является наличие 160 вычислительных блоков, предыдущие «утечки» уже многократно указывали на 128 блоков — это максимальное количество в младшем графическом процессоре. Похоже, алгоритм сложил 128 блоков в A370M и 32 блока в UHD 770. Информация о памяти GDDR6 объёмом 4 ГБ с шиной 128 бит соответствует предыдущим слухам.

Источник: SiSoftware

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Тест SiSoftware GP (GPU) Processing позволяет оценить вычислительную производительность графического процессора видеокарты в операциях с различными форматами чисел. Общая оценка Intel Arc A370M составила 239997 Mpix/s. Если сравнивать модель с другими мобильными видеокартами, то в базе данных можно обратить внимание на средние результаты NVIDIA GeForce RTX 3050 и её Ti версии — 218480 Mpix/s и 296611 Mpix/s соответственно. Это позволяет предположить, что финальная версия видеокарты A370M всё-таки сможет конкурировать в играх с Ti версией RTX 3050, а более простая модель, которой приписывают 96 вычислительных блоков, станет конкурентом обычной RTX 3050.

#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist #тесты не тесты
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