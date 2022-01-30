Intel готовит отборные модели с максимальным бустом до 5,5 ГГц.

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Похоже, квалификационный образец процессора из грядущей отборной линейки моделей Intel Core i9-12900KS обнаружили на торговой площадке Taobao, сообщает VideoCardz. Экземпляр выставили на продажу за 29999 китайских юаней, что приблизительно равно 4700 долларам США. Продавец прикладывает несколько снимков, демонстрирующих результаты тестирования в Cinebench R23, а также возможности контроллера памяти в разгоне DDR5.

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В Cinebench R23 процессор набрал 29519 баллов, но неизвестно, соответствуют ли частоты квалификационного образца значениям, которых планируется достичь в финальном варианте Intel Core i9-12900KS. На снимках видна частота около 5,4 ГГц, для Core i9-12900KS заявлена максимальная частота 5,5 ГГц для одного P-ядра и 5,2 ГГц для всех P-ядер. Сравнив результат с базой данных ресурса ComputerBase, можно сделать вывод, что данный экземпляр примерно на 7,5% быстрее модели Core i9-12900K без разгона.

Что касается памяти, продавцу удалось достичь эффективной частоты 7398 МГц в двухканальном режиме на продвинутой материнской плате MSI MEG Z690 Unify-X, использовался режим работы контроллера Gear2.

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По слухам, начало продаж Intel Core i9-12900KS запланировано на этот квартал. Производители материнских плат добавляют поддержку этой модели в BIOS, что заметили по обновленному алгоритму повышения частот Enhanced Thermal Velocity Boost. Он разработан специально для KS версии процессора.