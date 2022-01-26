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На старте продаж есть надежды увидеть NVIDIA GeForce RTX 3050 по рекомендованной цене
Новости поступают из Великобритании, возможно, повезет и другим регионам.
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На подходе бюджетная игровая видеокарта от NVIDIA — это GeForce RTX 3050, которая должна быть гораздо производительнее недавно вышедшей AMD Radeon RX 6500 XT при большей на 50 долларов США рекомендованной розничной цене (РРЦ). Но увидим ли мы РРЦ напротив этой модели? Вероятность есть. Например, на старте продаж в Великобритании GeForce RTX 3050 ожидается по РРЦ, сообщает ресурс OC3D. Конечно, ситуация в каждом регионе складывается по-своему, но все-таки надежды есть, тем более, что майнеров новая GeForce RTX 3050 заинтересовать не должна.

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Появившийся в продаже 19 января вариант начально уровня от AMD смог взлететь на первое место в статистике продаж одной из крупнейших торговых сетей в Германии, вероятно, аналогичная ситуация справедлива и для других рынков. На старте модель можно было найти по цене, близкой к рекомендованной, около 199 долларов США. Таких предложений было немного и тем, кто успел ими воспользоваться, можно позавидовать.

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С другой стороны, есть покупатели, которые готовы отдать за бюджетную модель в два раза больше. Так один из пользователей Reddit отчитался о своей покупке GeForce RTX 3050 за 500 евро. По такой цене модели недавно заметили в каталогах некоторых интернет-магазинов. Поиграть пользователю пока не получилось, NVIDIA выпустит новые драйвера в день начала продаж – 27 января.

#nvidia #видеокарты #nvidia geforce
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Это что за реклама какого-то гермафродита Дарья Александр Тем более у Дарьи Александр стоит везде предзаказ.
Цены на видеокарты NVIDIA RTX 3090 на Авито опустились ниже психологически важной отметки в 200 тысяч рублей
Alexander Rommel
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Этот шизоид наплодил акков чтобы cpaть тут побольше.
Купивший GeForce RTX 3050 до анонса счастливчик не смог ею воспользоваться в полной мере
Alexander Rommel
15:45
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Купивший GeForce RTX 3050 до анонса счастливчик не смог ею воспользоваться в полной мере
Manager
15:45
Я одного не пойму, Какой Шешенбек настоящий - ты или другой?
Цены на видеокарты NVIDIA RTX 3090 на Авито опустились ниже психологически важной отметки в 200 тысяч рублей
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