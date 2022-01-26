Новости поступают из Великобритании, возможно, повезет и другим регионам.

На подходе бюджетная игровая видеокарта от NVIDIA — это GeForce RTX 3050, которая должна быть гораздо производительнее недавно вышедшей AMD Radeon RX 6500 XT при большей на 50 долларов США рекомендованной розничной цене (РРЦ). Но увидим ли мы РРЦ напротив этой модели? Вероятность есть. Например, на старте продаж в Великобритании GeForce RTX 3050 ожидается по РРЦ, сообщает ресурс OC3D. Конечно, ситуация в каждом регионе складывается по-своему, но все-таки надежды есть, тем более, что майнеров новая GeForce RTX 3050 заинтересовать не должна.

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Появившийся в продаже 19 января вариант начально уровня от AMD смог взлететь на первое место в статистике продаж одной из крупнейших торговых сетей в Германии, вероятно, аналогичная ситуация справедлива и для других рынков. На старте модель можно было найти по цене, близкой к рекомендованной, около 199 долларов США. Таких предложений было немного и тем, кто успел ими воспользоваться, можно позавидовать.

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С другой стороны, есть покупатели, которые готовы отдать за бюджетную модель в два раза больше. Так один из пользователей Reddit отчитался о своей покупке GeForce RTX 3050 за 500 евро. По такой цене модели недавно заметили в каталогах некоторых интернет-магазинов. Поиграть пользователю пока не получилось, NVIDIA выпустит новые драйвера в день начала продаж – 27 января.