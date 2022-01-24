Бюджетная видеокарта AMD Radeon RX 6500 XT после первых обзоров оставила противоречивое впечатление, но в реалиях сегодняшнего дня выбирать не приходится, несмотря на некоторые недостатки, модель довольно неплохо продаётся, в том числе, в Германии, что подкрепляется данными, опубликованными в Twitter блогера TechEpiphany, который регулярно делится сведениями о продажах немецкого магазина Mindfactory.
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Продажи AMD Radeon RX 6500 XT начались 19 января и за неполную третью неделю 2022 года новинка выбилась в лидеры — было продано 280 экземпляров. Объем продаж может показаться небольшим, но в условиях дефицита других моделей за прошлую неделю было продано куда меньше. Только три видеокарты превысили порог в 150 проданных экземпляров — это ещё одна модель AMD Radeon, RX 6600, и несколько моделей NVIDIA GeForce, RTX 3070 Ti и RTX 3060 Ti.
По общему количеству проданных видеокарт NVIDIA лидировала на прошлой неделе с долей 55,47% и средней ценой продажи около 886 евро, было продано 1065 различных моделей. В случае с AMD было продано 855 моделей, средний чек составил около 716 евро.