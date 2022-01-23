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В сети заметили варианты GeForce RTX 3050 за 450 и даже 700 долларов США
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Вчера появились первые неофициальные данные о производительности GeForce RTX 3050, в предварительных сравнениях новинка NVIDIA оказалась быстрее AMD Radeon RX 6500 XT – видеокарты начального класса конкурента. Это неудивительно, характеристики GeForce RTX 3050 лучше, но и цена выше, рекомендованная розничная цена (РРЦ) 249 долларов США, когда AMD назначила своему бюджетному варианту РРЦ 199 долларов и в продаже есть шансы найти Radeon RX 6500 XT по этой цене.

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Посмотрим, какие цены в рознице получит модель NVIDIA, пока новости неутешительные. В Перу готовятся к продаже первые GeForce RTX 3050, сообщает ресурс Xanxogaming, видеокарту от Palit в исполнении Dual OC готовят в достаточно странном комплекте с 8 ГБ оперативной памяти DDR4. Приблизительная стоимость только видеокарты 450 долларов США, что на 80% превышает рекомендованное значение.

Источник: Newegg
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Ресурс VideoCardz также обнаружил MSI Gaming GeForce RTX 3050 на торговой площадке Newegg и в данном случае цена модели 699 долларов США, эта цена может быть просто «заглушкой», отмечает ресурс, но есть опасения, что на старте она действительно может достичь таких значений. Даже если так, можно надеяться на ее снижение — курс криптовалют снижается, в майнинге GeForce RTX 3050 выглядит очень слабой, а по слухам из Китая, поставки этой модели могут быть больше, чем других вариантов.

#nvidia #видеокарты #nvidia geforce #geforce rtx 3050
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vcxz4321
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За тем что, глядишь на старые затычки ещё скинут. Тем более есть куда.
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Эрхан Матаркин
11:36
😂😂👍
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
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