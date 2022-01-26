Очевидно, что обновление связано с выходом Steam Deck.

Valve прикладывает большие усилия, чтобы владельцы Steam Deck смогли в полной мере насладиться старыми играми компании, которые уже стали классикой. В том числе, речь идёт и о Half Life 2. Игру снова обновили, правда пока бета-версию. На этот раз Half Life 2 получает новый пользовательский интерфейс, изменились практически все разделы меню, интерфейс стал крупнее, что делает удобнее управление с помощью сенсорного дисплея. Также меню теперь адаптировано для навигации с помощью геймпада. Очевидно, что эти изменения вносятся в преддверии выхода портативной игровой консоли Steam Deck.

Старый и новый интерфейс

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Увидеть новый интерфейс можно в бета-версии Half-Life 2. Для этого необходимо установить для игры в Steam параметр запуска -gamepadui, сообщает ресурс GamingOnLinux. Будет интересно взглянуть на обновления других игр, адаптация интерфейса для Steam Deck является очень важной задачей, поскольку некоторые игры могут быть подвержены проблемам с отображением текста или элементов интерфейса на маленьком экране с небольшим разрешением.