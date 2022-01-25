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GSKILL устанавливает новый мировой рекорд разгона оперативной памяти DDR5-8888
Похоже, в результате разгона удалось собрать и рекордное число восьмерок.
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Компания G.SKILL в сотрудничестве с ASUS сообщила о достижении нового мирового рекорда разгона оперативной памяти DDR5. Снова отличился модуль из флагманской серии Trident Z5, который в руках профессионального оверклокера под псевдонимом lupin_no_musume смог достичь частоты 8888 МГц при задержках CL88-88-88-88.

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В прошлом году G.SKILL и оверклокеру hocayu удалось установить рекорд на частоте 8704 МГц, тогда и сейчас для охлаждения использовался жидкий азот. Стоит отметить, что без применения криогенных жидкостей модули из данной серии успешно были протестированы компанией на частоте 7000 МГц с низкими задержками CL40. Поддержку в установлении рекордов компании G.SKILL снова оказывает команда ASUS, разгон осуществлялся на платформе с материнской платой ROG Maximus Z690 APEX.

Источник: CPU-Z Validator и G.SKILL

Небольшой видеоматериал был опубликован на YouTube канале 林大餅Bing сотрудника отдела исследований и разработок материнских плат ROG. Здесь можно найти некоторые детали, например, контроллер памяти процессора работал в режиме Gear4, а установившим рекорд модулем был вариант F5-6000U4040E объёмом 16 ГБ.

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«Мы очень рады сотрудничать с командой ASUS ROG, чтобы обновить мировой рекорд частоты DDR5 на скорости DDR5-8888 с помощью своего лучшего в своем классе оборудования. Это демонстрирует беспрецедентный разгонный потенциал DDR5, и мы будем продолжать прикладывать усилия к разработке более быстрой памяти DDR5 для оверклокеров и энтузиастов ПК».

Текила Хуанг (англ. Tequila Huang), корпоративный вице-президент G.SKILL International.
#asus #ddr5 #разгон #gskill #рекорды
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