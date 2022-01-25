В базе данных Geekbench появился результат тестирования ноутбука с процессором AMD Ryzen 9 6900HX. Одна из флагманских моделей 6-нм семейства APU Rembrandt показала достаточно хорошие результаты. В однопоточном тесте процессор заработал 1593 балла, а в многопоточном — 10151. Это на 12% и 33% больше соответственно, чем у предшественника в лице Ryzen 9 5900HX, отмечает VideoCardz. Также ресурс сравнивает процессор с конкурентом Intel Core i9-12900H, говоря, что представитель Alder Lake-P демонстрирует превосходство от 7% до 21% в однопоточных нагрузках за счет быстрых ядер Golden Cove, которых у него шесть, и от 37% до 42% в многопоточных нагрузках за счёт гибридной архитектуры с восемью малыми ядрами Gracemont.
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Неизвестно, была ли протестированная платформа с процессором AMD готова показать весь свой потенциал. Однако появившиеся результаты пока говорят о преимуществе флагманской модели Intel. Если AMD Ryzen 9 6900HX это 8-ядерный и 16-поточный процессор, то Intel Core i9-12900H — гибридный 14-ядерный и 20-поточный. Множитель в моделях HX не заблокирован, что развязывает руки производителям и энтузиастам, поэтому можно ожидать, что флагманы AMD при меньшем количестве ядер и потоков смогут соперничать с флагманами Intel при разгоне и тонкой настройке.
Также в сравнении немаловажен уровень энергопотребления, нагрева, производительность в реальных задачах и время автономной работы, не стоит забывать и про новую мощную графику в Rembrandt. Обо всем этом станет известно уже скоро, дебют новых ноутбуков запланирован на 1 февраля.