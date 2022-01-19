Похоже, возможность разгона BCLK не ограничивается материнскими платами Z690.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На прошлой неделе выяснилось, что процессоры Intel Alder Lake-S с заблокированным множителем отлично разгоняются по шине BCLK до 5 ГГц и выше. Об этом рассказал немецкий энтузиаст Роман Der8auer Хартунг (англ. Roman Hartung), подтвердив возможность разгона на нескольких материнских платах ASUS ROG Z690. В BIOS этих плат присутствует функция под названием Unlock BCLK OS.

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До сих пор неизвестен точный список плат с поддержкой разгона BCLK и каким способом реализуется эта поддержка. Изначально предполагалось, что такой возможностью обладают только варианты на базе чипсета Z690, оснащенные внешним тактовым генератором, а это дорогостоящие модели. Как оказалось, разгон будут поддерживать и варианты классом ниже — редактор ресурса HardwareLuxx Андреас Шиллинг (англ. Andreas Schilling) в своем Twitter опубликовал интересный снимок с китайского форума ChipHell, где продемонстрирован внушительный разгон Intel Core i5-12400 до 5376 МГц на материнской плате ASUS ROG Strix B660-F Gaming WiFi.

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На форуме удалось найти данную запись и, как оказалось, она была опубликована даже раньше, чем видеоматериал Der8auer. Автор темы и владелец материнской платы под псевдонимом panzerlied позже сообщил, что ему не удалось обнаружить внешний тактовый генератор, правда система охлаждения с платы не снималась, возможно, сюрприз скрывается под ней. Таким образом, некоторые модели материнских плат на базе чипсета B660 будут поддерживать разгон по шине BCLK, но пока речь идет только о платах компании ASUS из продвинутой серии ROG (Republic of Gamers).