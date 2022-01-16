Шестиядерный Core i5-12400 разогнали свыше 5200 МГц.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Похоже, что с процессорами Intel Alder Lake-S на настольные системы возвращается полноценный разгон по шине. Немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung), известный под псевдонимом Der8auer, продемонстрировал на своем YouTube канале, как обычный процессор Core 12-го поколения с заблокированным множителем можно разогнать до 5,2 ГГц.

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Отмечается, что одной из ключевых особенностей новой платформы LGA 1700 является возможность тонкой настройки различных параметров. В частности, это позволяет отрегулировать все так, чтобы изменение частоты шины BCLK не влияло на другие шины, интерфейсы и стабильность. Но доступен такой функционал будет не всем, пока говорится о поддержке разгона только на флагманских материнских платах Z690 от компании ASUS и то не на всех. Вероятно, только на продвинутых моделях, оснащенных дополнительным внешним тактовым генератором, можно будет регулировать BCLK. Наличие такого функционала специалист проверил на платах ASUS Z690 APEX и Z690 HERO.

Что касается результатов разгона, non-K процессоры Core i5-12400 и Core i5-12600 удалось разогнать до 5240 МГц и 5100 МГц соответственно, отсутствие эффективных ядер положительно сказалось на разгонном потенциале первой модели. Напряжение при этом пришлось повысить до немалых 1,35…1,4 В, температуры под нагрузкой доходили до 96°C. Производительность возрастает существенно, например, в Battlefield 2042 разогнанный Core i5-12400 и вовсе оказался на 6…10% быстрее Core i9-12900K.

Радоваться пока рано, разгонять процессор по шине можно, но вряд ли кто-то будет покупать к Core i5-12400 дорогостоящую материнскую плату. Не исключено, что в будущем производители выпустят и менее дорогостоящие варианты с возможностью разгона процессоров по шине.