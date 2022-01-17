В это время 600 серия все еще продолжает разворачиваться на рынке.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Линейка процессоров Intel 12-го поколения только недавно появилась на рынке, в розничной продаже еще даже не успели появиться все новые материнские платы и процессоры, а в сообществе уже активно обсуждается следующее поколение. Компания Biostar так и вовсе решила зарегистрировать будущие материнские платы на базе 700 чипсета в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — соответствующую карточку обнаружил в базе данных регулятора Twitter-блогер @harukaze5719.

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В карточке документа присутствуют 12 моделей. Здесь есть не только флагманские варианты на базе чипсета Z790, но и более бюджетные B760: Z790 VALKYRIE, Z790GTA, Z790A-SILVER, B760GTQ, B760M-SILVER, B760GTN, B760T-SILVER, B760MX5-E PRO, B760MX- PRO, B760MX-C, B760MX-E, B760MH.

В целом среди названий мы видим уже хорошо известные модели, например, флагманские VALKYRIE и GTA, похоже, компания будет придерживаться этих названий и в будущих сериях. Есть и менее дорогостоящий вариант SILVER, который пока для 600-серии не представлен, но выпускался Biostar в 400 серии.

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Анонса новых процессоров Intel Raptor Lake и нового набора системной логики ждут к концу этого года. По предположениям, флагманский вариант линейки процессоров 13-го поколения объединит 8 производительных и 16 эффективных ядер, а недавно появились слухи, что суммарный объем его кэш памяти 2-го и 3-го уровня составит 68 МБ.