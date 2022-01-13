Компания сосредоточена на производстве новой линейки.

Как выяснилось накануне, из-за замедленных темпов производства PlayStation 5 компания Sony продолжит выпуск предыдущей версии игровой консоли, об этом сообщало издание Bloomberg. А вот Microsoft напротив, твердо и бесповоротно приняла решение завершить производство последней из моделей предыдущего поколения игровых консолей Xbox One уже к концу 2020 года. Эту информацию ресурсу The Verge подтвердил представитель игрового подразделения Xbox. Как объясняется, это было необходимо, чтобы полностью сфокусироваться на производстве нового поколения консолей с двумя моделями Xbox Series X и S.

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Похоже, что как раз таки создание менее производительной версии Xbox Series S и позволило Microsoft сразу же после выхода новой линейки принять решение о прекращении производства предыдущего поколения. Если обратить внимание на доступность игровых консолей в магазинах, то Xbox Series S найти в наличии по рекомендованной цене гораздо проще. Как ранее отмечали аналитики, доступность младшей версии Xbox Series сделала ее гораздо успешнее в продажах. Даже закоренелые приверженцы ПК-гейминга зачастую признают, что покупка недорогой консоли и подписка на игровой сервис — лучший вариант в текущих условиях.