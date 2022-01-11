«Динамическое супер-разрешение» или Dynamic Super Resolution (DSR) теперь может использовать тензорные ядра для большей производительности.

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Ведущие компании-разработчики графических ускорителей представили уже целый набор технологий для масштабирования изображения из более низкого разрешения в более высокое. NVIDIA предлагает продвинутую технологию DLSS на базе искусственного интеллекта (ИИ) и более простую реализацию Image Scaling без ИИ и необходимости в тензорных ядрах. В первую очередь данные технологии нужны для повышения производительности при сохранении высокого качества.

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Теперь компания предлагает владельцам производительных видеокарт повысить качество изображения путем рендеринга в более высоком разрешении и последующем уменьшении картинки до меньшего, стандартного разрешения монитора. Такая функция у NVIDIA уже есть, она называется «динамическое супер-разрешение» Dynamic Super Resolution (DSR), но сегодня появилась ее интеллектуальная модификация, использующая мощь тензорных ядер видеокарт RTX для повышения производительности — Deep Learning Dynamic Super Resolution (DLDSR).

«DLDSR улучшает DSR, добавляя сеть AI, которая требует меньше входных пикселей, что делает качество изображения DLDSR 2.25X сопоставимым с качеством DSR 4X, но с более высокой производительностью. DLDSR работает в большинстве игр на графических процессорах GeForce RTX благодаря их тензорным ядрам».

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Кроме этого, результатом сотрудничества NVIDIA с разработчиком ReShade Паскалем Гилчером (англ. Pascal Gilcher), стало создание и добавление трех продвинутых фильтров постобработки в GeForce Experience. Фильтры могут использоваться как дополнение к DLDSR, позволяя существенно улучшить визуальную составляющую игр. Новый драйвер станет доступен 14 января, сообщается на сайте NVIDIA, где также можно ознакомиться с качественными сравнительными изображениями, демонстрирующими работу новых технологий.