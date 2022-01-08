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NVIDIA может представить новую GeForce RTX 3080 12 ГБ на следующей неделе
Возможно, недавно представленная линейка новых видеокарт будет пополнена еще одной флагманской моделью.
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Перед выставкой CES 2022 инсайдеры перечисляли множество видеокарт, которые NVIDIA может представить в начале года. Большинство прогнозов подтвердилось, но так и осталась неизвестной судьба модели GeForce RTX 3080 с объемом видеопамяти 12 ГБ. Ссылаясь на свои источники, ресурс Wccftech утверждает, что видеокарта будет представлена 11 января в 6:00 по тихоокеанскому стандартному времени (PST).

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Новая модель должна прийти на смену стандартной версии GeForce RTX 3080, предлагая более производительный графический процессор и больший объем видеопамяти. По предположениям, в графическом процессоре видеокарты будут активны 8960 CUDA-ядер за счет включения большего количества блоков SM (Streaming Multiprocessors) — это также указывает на большее количество активных ядер для трассировки лучей и выполнения операций с тензорами. В отношении видеопамяти источник говорит о применении чипов GDDR6X 19 Гбит/с и общей пропускной способности 912 ГБ/с.

Источник: Wccftech
#nvidia #видеокарты #nvidia geforce
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