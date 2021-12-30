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Samsung назвала дату анонса нового поколения чипов Exynos с графикой AMD RDNA 2
И показала странного инопланетянина.
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Samsung назвала дату долгожданного анонса нового поколения однокристальных систем Exynos с графикой AMD для будущих высокопроизводительных смартфонов семейства Galaxy. Анонс назначен на 11 января, вероятно, некоторая информация о чипе будет озвучена компанией AMD на презентации во время выставки CES 2022. Опубликованное в Twitter сообщение с датой анонса сопровождалось коротким видеороликом, в котором перед нами предстает странный трехглазый инопланетянин. Неизвестно, есть ли в этом какой-то тайный смысл. Вполне вероятно, что компания выпустит еще несколько разъяснительных тизеров до анонса.

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По слухам, новые SoC Exynos 2200 получат шесть вычислительных блоков Compute Unit (CU) на базе архитектуры RDNA 2. В соответствии с иерархией блоков, присущей дискретной графике Radeon RX серии 6000, количество потоковых процессоров должно быть равно 384. Мобильная графика получит современные технологии, включая трассировку лучей, об этом говорилось в официальном сообществе Samsung Exynos на китайской платформе Weibo, правда запись уже недоступна.

#amd #samsung #видеокарты #amd rdna 2
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