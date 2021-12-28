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Ориентированный на легкие ноутбуки Intel Core i5-1250P на 10% быстрее Core i7-11800H в Geekbench
Процессор для тонких и легких ноутбуков с тепловым пакетом 28 Вт обгоняет модель предыдущего поколения, ориентированную на производительные и игровые решения.
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Intel планирует в начале следующего года массированное наступление со своими настольными и мобильными процессорами Alder Lake. В мобильном сегменте новая гибридная архитектура, наверное, вызывает даже больший интерес. Пока данные о производительности очень обнадеживают. Например, накануне в сети появился результат тестирования процессора Intel Core i5-1250P в Geekbench. Это далеко не флагманский 12-ядерный процессор с базовым TDP 28 Вт, он сочетает 4 P-ядра и 8 E-ядер, всего 16 потоков. Процессор был замечен вместе с новым компактным ноутбуком бизнес-класса MSI Prestige.

Источник: Geekbench и VideoCardz

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Результаты тестирования говорят о том, что Intel Core i5-1250P на самом деле оказывается быстрее Core i7-11800H, а эта модель считается достаточно производительным решением и применяется в игровых ноутбуках, сообщает VideoCardz. Ресурс подобрал в базе данных Geekbench усредненные результаты Core i7-11800H, которые наиболее соответствуют реальной повседневной производительности процессора. Сравнение показало, что Core i5-1250P на 10% быстрее Core i7-11800H как в одноядерных, так и в многоядерных тестах. Таким образом, неплохую производительность в играх можно ожидать даже от легких и тонких ноутбуков с процессорами Intel Alder Lake-P U28 и встроенной графикой Xe-LP.

Источник: VideoCardz
#intel #ноутбуки #процессоры #intel alder lake
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