Браузер становится многофункциональным комбайном.

Microsoft продолжает добавлять в свой веб-браузер Edge новые функции, делая из него многофункциональный комбайн. Похоже, компания собирается добавить в Edge игровую панель, сообщает Neowin со ссылкой на находку пользователя Reddit под псевдонимом Leopeva64-2. В недоступной широкой публике тестовой сборке Edge Canary нашлась настройка, которая добавляет в интерфейс рядом с адресной строкой кнопку «Игры». Нажатие на кнопку открывает боковую панель с большим списком казуальных игр, многие из которых представлены в библиотеке MSN Games. Игры запускаются прямо в браузере.

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В ближайшее время веб-браузер Edge может получить возможность подписки на RSS-каналы, по информации ресурса Windows Latest, эта функция сейчас тестируется в сборке Canary и называется Followable Web. На данный момент Followable Web дополняет набор функций средства создания коллекций, но не исключено, что позже возможность подписки на RSS-каналы будет отделена от коллекций и станет независимым инструментом. В возможности Followable Web входит автоматический поиск RSS каналов на посещаемых сайтах, если они найдены, то в адресной строке появляется значок, позволяющий подписаться на канал одним нажатием.