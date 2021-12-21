Новые процессоры получили сертификат совместимости с интерфейсами SATA.

В сети удалось обнаружить еще один намек на приближающийся анонс процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO WX серии 5000 для рабочих станций и их скорый выход на рынок. Twitter-блогер @KOMACHI_ENSAKA заметил на сайте организации Serial ATA International Organization (SATA-IO), занимающейся развитием и стандартизацией технологии SATA, документ, официально подтверждающий совместимость процессоров Threadripper PRO 5000 WX с интерфейсами SATA.

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Недавно в сети появились слухи о намерениях AMD выпустить новые процессоры Threadripper восьмого марта следующего года. Не исключено, что анонс высокопроизводительных процессоров для рабочих станций входит в программу мероприятия AMD, которое состоится 4 января во время виртуальной выставки CES 2022. Пока предполагаемая линейка насчитывает только пять моделей, возможно, ассортимент было решено сократить из-за относительно позднего выхода на рынок. С другой стороны, задержка может быть связана с желанием внедрить в серию новые технологии и повысить ее конкурентноспособность, по слухам, Intel также готовится представить свою новую высокопроизводительную платформу в следующем году.