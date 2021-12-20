Почему AMD до сих пор не выпустила новое поколение высокопроизводительных процессоров AMD Ryzen Threadripper, — ответ на этот вопрос интересует многих. Возможно, из-за дефицита или отсутствия конкуренции в этом сегменте, неизвестно. Однако продолжает поступать информация о том, что новые Threadripper все-таки появятся на рынке. Со ссылкой на своего надежного информатора VideoCardz называет дату запуска новой линейки — 8 марта 2022 года.
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Источник VideoCardz утверждает, что линейка новых процессоров AMD Ryzen Threadripper будет включать пять моделей для рабочих станций класса PRO Workstation. Похоже, что на данный момент не планируется выпуск обычных HEDT версий, не PRO. Как отмечает ресурс, среди производителей и поставщиков большинство придерживаются единого мнения — новый Threadripper должен был быть выпущен на год раньше. С этим трудно не согласиться, по слухам, Intel планирует новую линейку процессоров для рабочих станций в 2022 году, они будут поддерживать DDR5 и PCIe 5.0 — конкурировать с такими продуктами будет сложно.
Одной из причин задержки может быть переход на обновленную архитектуру, например, Zen3+ на базе 6 нм, может быть, будет применена компоновка 3D V-Cache с увеличенной кэш-памятью 3-го уровня. Характеристики остаются неизвестными, но их официального объявления ждать осталось недолго. По слухам, AMD должна анонсировать новые Threadripper на выставке CES 2022 в начале января.