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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Серию ноутбуков LG UltraGear готовится пополнить первая модель для любителей игр 17G90Q. Подробнее компания расскажет о новинке 4 января в 8:00 PST на мероприятии CES 2022, но основные характеристики уже доступны и позволяют сформировать первое впечатление.

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Внешний вид LG 17G90Q соответствует линейке UltraGear, строгий и стильный дизайн, прочный, удобный и компактный алюминиевый корпус толщиной менее 21,4 мм, вес ноутбука 2,64 кг. Внутри связка из процессора Intel Core 11-го поколения, семейство Tiger Lake-H, и дискретной графики GeForce RTX 3080 Max-Q от NVIDIA. Производитель позаботился об охлаждении и автономности, заявлено применение испарительной камеры и аккумулятора мощностью 93 Вт·ч.

Отдельного внимания заслуживает 17,3″ IPS-дисплей с откликом 1 мс (GtG) и частотой обновления 300 Гц — любителям соревновательных игр такие характеристики явно понравятся, как и наличие сетевой карты Intel Killer Wireless с технологиями для минимизации задержек и потерь пакетов, а также 2-полосной акустики с объемным звучанием DTS: X Ultra. Для настройки и мониторинга системы LG предлагает фирменную утилиту UltraGear Studio, с ее помощью, в том числе, можно настроить RGB подсветку любой клавиши на клавиатуре.

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В США и Южной Корее LG 17G90Q будет доступен в первом квартале следующего года, после модель ожидается и на других рынках.