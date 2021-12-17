Turing снова в деле, вот это поворот.

NVIDIA неожиданно представила три новые мобильные видеокарты, это бюджетные варианты на базе архитектуры Ampere, GeForce MX570 и MX550, а также Turing — GeForce RTX 2050! Похоже, что Turing возвращается не только в настольные ПК с обновленной версией RTX 2060 12 ГБ, но и в ноутбуки, что можно объяснить возрастающей конкуренцией и борьбой с дефицитом.

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Графический процессор GeForce RTX 2050 получил 2048 CUDA-ядер, что даже больше, чем у мобильного варианта GeForce RTX 2060. Но он имеет пониженную до 1477 МГц частоту, однако это не главный ограничитель производительности — видеокарта получила всего лишь 4 ГБ видеопамяти GDDR6 с 64-битным интерфейсом и чипами 14 Гбит/с, что снижает пропускную способность до 112 ГБ/с. С другой стороны, все это позволило уменьшить энергопотребление до 45 Вт. Подробных спецификаций GeForce MX570 и MX550 компания пока не приводит. Одна из этих трех видеокарт, вероятно, отметилась в бенчмарке Geekbench на прошлой неделе. Ноутбуки на базе NVIDIA GeForce RTX 2050, MX570 и MX550 ожидаются весной 2022 года.