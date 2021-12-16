NVIDIA на втором месте, видеокарты продаются отлично.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Согласно новому исследованию компании TrendForce, рынок полупроводников в III квартале 2021 года находится на пике: общая выручка 10 ведущих мировых компаний-разработчиков микросхем достигла $33,7 млрд с 45% увеличением относительно того же периода прошлого года.

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На первом месте закрепилась компания Qualcomm. Отдел разработки процессоров и радиочастотных интерфейсов, а также отдел интернета-вещей компании продолжают наращивать доходы в условиях высокого спроса. Выручка Qualcomm составила $7,7 млрд с увеличением на 56% г/г.

NVIDIA занимает второе место. Годовое увеличение выручки от игровых видеокарт достигло 53%, чему, в том числе, способствовал стабильно высокий спрос со стороны майнеров криптовалют. Выручка подразделения центров обработки данных увеличилась на 48%, а общая выручка увеличилась на 55% г/г до $6,6 млрд.

Занявшая третье место Broadcom увеличивает выручку от производства микросхем для устройств связи и систем хранения за счет повышенного спроса, вызванного ускоренным переходом компаний на облачные решения в условиях глобальной пандемии. Выручка компании выросла до $5,4 млрд или на 17% г/г.

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Четвертое место досталось MediaTek, компания достигла общей выручки $4,7 млрд с годовым увеличением 43% благодаря глобальному расширению и оптимизации продуктовых линеек. На пятом месте AMD с ростом выручки на 54% до $4,3 млрд и хорошими показателями продаж процессоров Ryzen, EPYC и графики Radeon. Существенный рост фиксируют производители управляющих микросхем для дисплеев, так для Novatek выручка увеличилась на 84%, а для Himax — на 75%.