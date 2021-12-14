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NVIDIA могла отложить видеокарты RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3080 12 ГБ — в ближайших планах RTX 3090 Ti
По данным Igor's Lab, только одна производительная модель будет презентована в ближайшее время.
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Уже на протяжении нескольких месяцев в сети регулярно всплывают слухи о подготовке к следующему году новых видеокарт на базе архитектуры Ampere от NVIDIA. Инсайдеры обсуждают как бюджетные модели, так и высокопроизводительные, включая новый вариант GeForce RTX 3090 Ti, RTX 3080 с 12 ГБ видеопамяти и RTX 3070 Ti с 16 ГБ видеопамяти. Теперь появились слухи о том, что в ближайшее время компания представит только новый «большой свирепый графический процессор» (англ. Big Ferocious GPU, BFGPU).

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Игорь Валлоссек (Igor Wallossek), создатель ресурса Igor’s LAB, со ссылкой на свои источники сообщает, что пока NVIDIA планирует только презентацию флагманской модели GeForce RTX 3090 Ti, которая станет доступна незадолго до китайского Нового года. По информации специалиста, RTX 3080 12 ГБ вообще могут отложить в долгий ящик, а RTX 3070 Ti 16 ГБ придержать до выхода дискретных видеокарт Intel, которые, вероятно, появятся после азиатских праздников. Характеристики новой RTX 3070 Ti могут еще изменить, эта модель якобы является ответом на флагманский вариант Intel Arc Alchemist, поэтому все зависит от уровня ее быстродействия.

#nvidia #видеокарты #nvidia geforce
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