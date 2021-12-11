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Инсайдер рассказал о характеристиках графических процессоров Intel Arc Alchemist и показал их фото
Очередная порция интересной информации от инсайдера Moore’s Law Is Dead.
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В очередном видео на своем YouTube канале инсайдер Moore’s Law Is Dead (далее MLID) собрал воедино всю известную информацию о будущих дискретных видеокартах Intel Arc Alchemist, дополнив ее самыми свежими данными. Итак, по данным инсайдера, Intel разработала два графических процессора, большой SOC1 и малый SOC2, с максимальным количеством исполнительных блоков Execution Units (EU) 512 и 128 соответственно. Всего тестируется шесть конфигураций графических процессоров для будущих видеокарт, по три на каждый SOC:

  • SOC1: варианты 512EU, 384EU и 256EU
  • SOC2: два варианта 128EU и один 96EU
Источник: Moore’s Law Is Dead YouTube

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Вариант SOC1 c половиной отключенных блоков (256EU) выглядит странно, но существует, утверждает MLID, предполагая, что большая площадь неиспользуемого кремния в этом варианте позволит лучше распределять тепло и повысить эффективность охлаждения в ноутбуках.

Так выглядят SOC1 и SOC2. Источник: Moore’s Law Is Dead YouTube

Что касается позиционирования относительно конкурентов, MLID считает, что в настольном сегменте видеокарты на базе SOC1 могут конкурировать с моделями NVIDIA GeForce от RTX 3060 до RTX 3070/Ti. Видеокарты на базе SOC2 станут конкурентами еще не анонсированных бюджетных решений NVIDIA и AMD. Итоговое позиционирование также зависит от конфигураций подсистемы памяти, так для SOC1 якобы рассматриваются конфигурации с чипами GDDR6 14, 16 и даже 18 Гбит/с.

Утверждается, что кроме игровых дискретных видеокарт Intel планирует представить профессиональные решения для рабочих станций, они получат больший объем видеопамяти и будут предлагать на 10% меньшую стоимость и большую производительность, по сравнению с решениями конкурентов.

Предполагаемые характеристики

Точные даты появления моделей в продаже неизвестны, по информации Intel, решения на базе дискретной графики Arc Alchemist появятся в первом квартале 2022 года. Также неизвестно, какие решения выйдут на рынок первыми, настольные или мобильные. По данным MLID, запуск состоится в первом квартале, но может растянуться на второй квартал. Профессиональные решения ожидаются позже, в 3 или 4 квартале.

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#intel #видеокарты #intel arc #intel arc alchemist
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Slow Mo
14:50
Адский Стейк фуфло исполнения
Появилось изображение графических процессоров Intel Arc Alchemist DG2-512EU и DG2-128EU
Tushonka2883
14:48
что это ?
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Только 7ка вышла уже после висты и какая ещё реклама вы ничего не перепутали ?
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Михаил
14:42
Начнется процесс вытеснения графики нвидия с пк на интелах В первую очередь эти карты пойдут в готовые пк. Свое же надо продавать. Надо Денег блогерам закинут графику распиарят Игроманам пофиг на чем ...
Появилось изображение графических процессоров Intel Arc Alchemist DG2-512EU и DG2-128EU
Slow Mo
14:40
1 проц -1 карта в руки тогда дело будет(например)
Появилось изображение графических процессоров Intel Arc Alchemist DG2-512EU и DG2-128EU
Михаил
14:40
Фанаты интела нвидии быстро тапки сменят и будут топить за карты интел Для фанатов интела же говно платы на h510 это вершина технологических процессов
Появилось изображение графических процессоров Intel Arc Alchemist DG2-512EU и DG2-128EU
Леди Яга
14:40
А у этой шарашкиной лавки есть подобное письмо от мелкомягких ? )))
Стартовала большая распродажа ключей с 30% скидкой – Windows 11 Pro стоит всего $20
Михаил
14:38
Я нет, я думаю амд графика в ноутах интела поэтому мало распростронена была
Появилось изображение графических процессоров Intel Arc Alchemist DG2-512EU и DG2-128EU
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