Инсайдеры предполагают, что одни будут использоваться в мобильных платформах, а другие — в настольных.

Инсайдеры уже давно обсуждают кодовые имена будущих поколений процессоров Intel. По известной информации, следующее поколение процессоров получило название Raptor Lake, здесь пока сюрпризов не ожидается, а вот далее намечаются перестановки. За Raptor Lake 13-го поколения последуют процессоры Meteor Lake 14-го поколения, а за ними, как считалось, Arrow Lake 15-го поколения. Но недавно инсайдеры заговорили, что 14 поколение процессоров может объединить семейства Meteor и Arrow Lake, причем первые ориентированы на применение в мобильных устройствах, а вторые — в настольных компьютерах.

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Интересно это тем, что если Meteor Lake основан на техпроцессе под коммерческим названием Intel 4 (в прошлом 7-нм), то Arrow Lake приписывают техпроцесс Intel 3. Таким образом настольная платформа в одном поколении может быть существенно производительнее мобильной не только за счет более широких возможностей реализации, но и за счет самой технологии и архитектуры.

Intel 4 будет первой технологией компании с применением EUV литографии и обеспечит на 20% лучшие показатели производительности на ватт. Поставки продуктов на базе этого техпроцесса запланированы на 2023 год. Производительность на ватт Intel 3 будет на 18% выше, чем в Intel 4, по данным компании, производство продуктов на базе этого техпроцесса должно начаться во второй половине 2023 года. Однако недавно глава Intel отмечал, что компания осваивает новые техпроцессы в срок и даже с опережением, может быть, Intel 3 будет готов к производству раньше?

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Источники: Hardware Time's, Twitter @witeken, Twitter @greymon55.