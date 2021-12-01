Это в несколько раз быстрее альтернатив от AMD, сообщил генеральный директор Intel.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На 25-й ежегодной конференции Credit Suisse большое внимание уделялось вопросам развития бизнеса в сегменте центров обработки данных. Генеральный директор компании Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) считает, что с точки зрения распределения долей на этом рынке ситуация в ближайшие годы будет стабильной. Конкурирующие компании попеременно будут представлять все более производительные продукты в борьбе за лидерство и в конечном итоге эту гонку, конечно, выиграет Intel.

С выходом Sapphire Rapids в первом квартале следующего года Intel планирует ликвидировать отставание от конкурентов и выйти вперед. По информации Гелсингера, серверные процессоры Intel Xeon нового поколения по одним показателям будут близки к конкурирующим решениям AMD, а по другим — в несколько раз лучше. «…производительность искусственного интеллекта Sapphire Rapids составляет 50% от самого производительного специализированного процессора NVIDIA … Это впечатляет, это на сотни процентов лучше, чем альтернатива AMD на данный момент». Однако Intel ждет сильного ответа от AMD в следующем году.

Говоря об ускорителях вычислений Ponte Vecchio, Гелсингер напоминает о сохранении высокого темпа в освоении новых технологий, все идет по графику или даже с опережением. К концу десятилетия у компании должен быть первый чип на триллион транзисторов и для достижения этой цели компания готова превзойти закон Мура.

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Источник: транскрипция Seeking Alpha.