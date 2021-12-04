Эталонных вариантов не будет, а значит не будет и шанса купить видеокарту по РРЦ в интернет-магазине NVIDIA.

Несколько дней назад NVIDIA без лишнего шума представила обновленную версию GeForce RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти. Первоначально страница с описанием содержала информацию о Founders Edition (FE), отмечает VideoCardz, что указывало на намерения компании выпускать обновленную модель в эталонном дизайне. Для потребителей это означало более высокие шансы купить видеокарту по рекомендованной цене, в первую очередь напрямую у NVIDIA, в официальном интернет-магазине.

Первоначально Founders Edition присутствовал на сайте NVIDIA. Источник: VideoCardz

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К сожалению, вариант GeForce RTX 2060 12 ГБ в эталонном дизайне FE был указан на сайте по ошибке, информация уже удалена. Это подтверждает TechPowerUp, сообщая, что FE вариантов не будет, а выпуском видеокарт будут заниматься только AIB-партнеры NVIDIA. В данном случае надежды найти видеокарту по рекомендованной цене стремятся к нулю. Начало продаж запланировано на 7 декабря, производители пока не представили свои варианты и вполне вероятно, что существенного внимания запуску уделяться не будет.

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Обновленные модели от GIGABYTE уже отмечались в базах данных регулирующих органов, судя по названиям, компания возвращает те же варианты GeForce RTX 2060, что и продавались ранее, только теперь с новой конфигурацией.