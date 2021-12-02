Высококачественные решения с большими сенсорами и интеллектуальными функциями.

Похоже, что каждое следующее поколение ноутбуков будет оснащаться все более продвинутыми веб-камерами. Внимание к их качеству возрастает, особенно во время пандемии, когда работа из дома зачастую требует отличной видеосвязи. Microsoft начиная с 2023 года будет требовать оснащения всех мобильных ПК с Windows 11 фронтальными веб-камерами, отвечающими определенным критериям качества. Каждый производитель вправе повышать планку для своих продуктов, например, компания Intel разработала для мобильных устройств платформу Intel Evo, требований которой должны придерживаться OEM-производители. По слухам, Intel Evo 4.0 будет включать повышенные требования к качеству веб-камер.

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Ресурс Notebookcheck получил информацию, в соответствии с которой платформа Intel Evo 4.0 с процессорами Raptor Lake может получить 8 МП камеры с 80-градусным полем обзора. При использовании датчиков FHD размер пикселя должен быть не менее 1,4 мкм. Также рекомендуется использовать переключатель безопасности и светодиодный индикатор состояния веб-камеры. Камеры должны поддерживать интеллектуальные функции, такие как изменение и скрытие фона. Это только некоторые из требований, которые выдвигаются для достижения определенных целевых показателей качества организации Valued Camera eXperience (VCX), к которой присоединилась Intel, отмечает ресурс.