HD веб-камера для работы Windows 11 будет обязательна во множестве устройств
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Системные требования Windows 11 стали головной болью для многих пользователей. Компании приходится объяснять, чем обусловлены ограничения и уточнять множество дополнительных нюансов в документации. Кроме уточнений в документации можно обнаружить и новые ограничения. Так ресурс XDA Developers отметил, что начиная с 2023 года Microsoft будет требовать, чтобы все ПК с Windows 11, кроме настольных, имели фронтальную веб-камеру.
Microsoft дает определение настольному ПК как устройству в корпусе типа Tower без встроенного дисплея и устройств ввода. Это означает, что ноутбуки любого типа, планшеты и моноблоки должны быть обязательно оснащены фронтальной камерой.
Да, на большинстве этих устройств уже есть фронтальные камеры, но, как отмечает XDA Developers, некоторые модели их лишены для экономии. Среди таких моделей не только ультрабюджетные решения, но и дорогостоящие геймерские модели — ASUS ROG Zephyrus G15 один из примеров. Также Microsoft повышает требования к качеству веб-камер, они должны поддерживать HD-разрешение, а также автоматическое регулирование баланса белого и экспозиции.
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