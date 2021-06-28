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Системные требования Windows 11 стали головной болью для многих пользователей. Компании приходится объяснять, чем обусловлены ограничения и уточнять множество дополнительных нюансов в документации. Кроме уточнений в документации можно обнаружить и новые ограничения. Так ресурс XDA Developers отметил, что начиная с 2023 года Microsoft будет требовать, чтобы все ПК с Windows 11, кроме настольных, имели фронтальную веб-камеру.

Microsoft дает определение настольному ПК как устройству в корпусе типа Tower без встроенного дисплея и устройств ввода. Это означает, что ноутбуки любого типа, планшеты и моноблоки должны быть обязательно оснащены фронтальной камерой.

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Да, на большинстве этих устройств уже есть фронтальные камеры, но, как отмечает XDA Developers, некоторые модели их лишены для экономии. Среди таких моделей не только ультрабюджетные решения, но и дорогостоящие геймерские модели — ASUS ROG Zephyrus G15 один из примеров. Также Microsoft повышает требования к качеству веб-камер, они должны поддерживать HD-разрешение, а также автоматическое регулирование баланса белого и экспозиции.