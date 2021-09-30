В Android игры можно играть на любом устройстве с современным браузером.

Популярный у любителей мобильных игр Android эмулятор Bluestacks получил облачную версию. Теперь пользователи могут играть через веб-браузер на любом устройстве, iOS, Windows, macOS, Android или Linux — везде, где есть современный веб-браузер. Как объясняет The Verge, облачная технология Bluestacks использует гибридный подход, опираясь на возможности и ресурсы облачной платформы now.gg и серверов Amazon AWS Graviton. Часть вычислительной нагрузки ложится на устройство пользователя, современные кодеки и API позволяют браузерам эффективно использовать ресурсы.

Чтобы опробовать облачный сервис, необходимо перейти на сайт x.bluestacks.com. Для входа потребуется учетная запись Google, Facebook или Discord. К слову, в Discord у сервиса есть собственный бот, расширяющий функционал платформы для возможности совместных игр и коммуникации с друзьями. Облако Bluestacks находится на стадии бета-тестирования и сейчас предлагает для ознакомления 14 игр, среди них есть Raid: Shadow Legends, Lords Mobile: Kingdom Wars, о которых, наверное, слышали все.