Новые кодеки и графический API в бета версии Chrome 94 ускорят игры и приложения с нагрузкой на GPU
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Google добавляет в бета-версию браузера Chrome 94 новые API, которые ускорят работу приложений, чувствительных к задержкам. В число таких приложений входят сервисы потоковой передачи, связанные, например, с облачными играми, видеозвонками и конференциями, а также различные приложения, активно использующие возможности графического ускорителя. К новым API относятся WebCodecs и WebGPU.
Новые низкоуровневые кодеки WebCodecs оптимизируют и снижают нагрузку при видео и аудио кодировании, исключая задержки при воспроизведении. Кодеки позволят снизить количество данных, передаваемых по сети, и нагрузку на оборудование, что только положительно скажется на не самых современных системах.
Графический API WebGPU, в отличие от своих предшественников WebGL и WebGL2, позволяет разработчикам получить низкоуровневый доступ к графическому оборудованию компьютера, повысив производительность в задачах, опирающихся на графический процессор, таких как игры, рендеринг 3D моделей, вычисления, машинное обучение.
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