В базе данных Евразийской экономической комиссии некоторое время назад была замечена интересная видеокарта ASUS, кодовое обозначение которой содержало название известной компании-производителя систем охлаждения — Noctua. Это стало поводом для появления предположений о сотрудничестве, похоже, что информация подтверждается и результат совместной работы компаний появится на рынке.
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На Facebook странице представителя компании ASUS во Вьетнаме появились изображения ASUS GeForce RTX 3070 с системой охлаждения Noctua, о чем сообщил ресурс Wccftech. Это огромное воздушное охлаждение, занимающее 3,5 или даже 4 слота расширения. Такой размер отчасти объясняется применением в конструкции пары корпусных вентиляторов Noctua NF-A12x25 с толщиной 25 мм.
Специально разрабатывать вентиляторы с уменьшенной толщиной компания не стала. Особенности радиатора подробно рассмотреть на фотографиях невозможно. Дополнительное питание реализовано по схеме 8+8, как и у большинства флагманских моделей RTX 3070. Конфигурация разъемов вывода на дисплей состоит из трех DisplayPort и пары HDMI. Во Вьетнаме видеокарта оценивается приблизительно в 1100 долларов США, остается неизвестным, будет ли она доступна на других рынках.