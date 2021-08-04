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Новая регистрационная заявка компании ASUS на портале Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), найденная @KOMACHI_ENSAKA, выделяется одной необычной моделью видеокарты. Это GeForce RTX 3070 с приставкой Noctua: RTX3070-8G-NOCTUA. Как сообщает ресурс VideoCardz, это действительно может указывать на совместную работу ASUS с австрийским производителем воздушных систем охлаждения. Такие партнерские отношения не являются редкостью, на рынке присутствует множество видеокарт с охлаждением известных производителей, правда в основном это решения для водяного охлаждения.

Также отмечается, что слухи о сотрудничестве ASUS и Noctua появились в июле, компьютерный журнал HWCooling отправил официальный запрос по этому поводу, тогда компании явно не подтвердили совместную работу над какими-либо проектами, но намекнули, что к анонсу что-то подготавливается.

Источник: ЕЭК анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде RTX 3080 за 100 с началом тр в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Появление RTX3070-8G-NOCTUA в карточке ЕЭК может означать, что подробностей осталось ждать не долго. Странно лишь то, что систему охлаждения от Noctua может получить GeForce RTX 3070, а не какая-нибудь монструозная флагманская RTX 3090 или 3080 TI.